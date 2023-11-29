В России придумали новый способ создания искусственных сосудов из клеток пациента

В Рязанском государственном медицинском университете им. Павлова разработали литейную форму и гидрогели с применением клеток сосудистой стенки пациента для создания трехмерных моделей сосудов. Эти модели затем будут применяться для имплантирования в процессе лечения атеросклероза. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-центре платформы университетского технологического предпринимательства Минобрнауки РФ в рамках III Конгресса молодых ученых.

«Разработанная нами форма устроена так, что внутри нее есть полость, контуры которой соответствуют, например, сонной артерии человека. В нее заливается разработанный нами биополимерный гель на полисахарид-белковой основе, в которые мы предварительно заселяем клетки пациента, в частности — фибробласты, гладкомышечные клетки и эндотелиоциты. Затем в течение часа происходит полимеризация, и мы получаем готовую модель сосуда», — рассказал «Газете.Ru» один из авторов проекта Александр Захаров.

Сегодня в сосудистой хирургии при лечении атеросклероза применяются искусственные сосудистые протезы, аутотрансплантаты, шунты, однако они имеют ряд недостатков и не могут полностью заменить сосуд. Так, шунты в течение пяти лет после установки подвергаются окклюзии (закупорке), а сосуды из-за пористой структуры могут становиться причиной микрокровоизлияний.

Напечатанные на 3D-принтере литейные формы позволяют создавать сосудистые модели, которые лишены этих недостатков: они полностью выполняют свои функции и не поддаются окклюзии.

«В нашей разработке используются клетки пациентов, это персонализированная медицина. Это решает проблему отторжения имплантата из-за несовместимости клеточного материала. Кроме того, существующие на рынке сосудистые импланты имеют пористую структуру. Это тоже минус, так как в порах могут скапливаться тромбоциты. В наших пор нет, они полностью повторяют текстуру настоящих сосудов. В будущем мы планируем использовать стволовые клетки, которые будем выделять из крови пациента и дифференцировать в зрелые клетки», — объяснил Захаров.

Сейчас команда проводит исследования In vitro (в пробирке) и оценивает совместимость и токсичность гидрогелей для создания сосудов. Пока результаты положительные, однако работа не закончена. В будущем запланированы эксперименты на животных.

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