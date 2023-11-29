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В России придумали, как нагревать пищу при помощи снега при -50℃

В Саранске разработали нагревательный пакет для пищи в условиях Арктики

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Молодые ученые МГУ им. Огарева разработали беспламенный нагревательный пакет для пищи, который будет работать в условиях Арктики при температуре -30 и -50 градусов, об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-центре платформы университетского технологического предпринимательства Минобрнауки РФ в рамках III Конгресса молодых ученых.

В нагревателе применяются неорганические соли и алюминий. При добавлении к ним воды происходит экзотермическая реакция с бурным выделением тепла.

«У нас есть две пакета. Один с нагревательным элементом, внутрь которого мы помещаем банку тушенки. Во втором у нас находится специальный раствор, который не замерзнет ни при -30, ни при -50. В него мы добавляем снег до отметки, именно это запускает процесс нагрева. Затем содержимое второго пакета мы выливаем в первый и оставляем. В течение 10 минут тушенка будет разогрета», – рассказала «Газете.Ru» один из авторов проекта Анастасия Загородная.

На российском рынке представлены аналоги таких нагревательных пакетов, однако они не выдерживают настолько низкие температуры. Кроме того, в них используются негашеная известь или магний, который относится к классу веществ с повышенной опасностью. Вдобавок они дороже и пары, которые выделяются при реакции, наносят вред здоровью человека. В разработке ученых МГУ им. Огарева применяются безвредные материалы, которые утилизируются как бытовые отходы. Они неопасны и гораздо дешевле аналогов.

Сейчас разработан тестовый образец. Первую партию планируют отправить в зону СВО для тестирования, которое займет меньше года. По его результатам будет запущено производство нагревателя пищи.

Ранее ученые предложили делать бетон для дорог в Арктике из отходов металлургических производств.

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