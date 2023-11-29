Историк объяснил, почему во время Великой Отечественной буква Ё стала обязательной

Буква Ё стала обязательной для употребления в 1942 году из-за Великой Отечественной войны. Об этом «Газете.Ru» рассказал историк Евгений Пчелов, заведующий кафедрой вспомогательных исторических дисциплин и археографии Факультета архивоведения и документоведения РГГУ.

Буквы Ё не было в изначальной славянской азбуке, так как в древнерусском не существовало «ёкающего» произношения. Постепенно оно появилось, и для передачи этого звука в конце XVIII века создали специальную букву, не обязательную к использованию. Обязательной она стала лишь в 1942 году во время правления Иосифа Сталина, когда шла Великая Отечественная война.

«Идет война. Представьте себе карту местности, на ней населенный пункт Кремнево. Как его читать, Кремнёво или Кремнево? В армии служит масса людей, которых надо учитывать, награждать и хоронить. Как назвать человека: Еськов или Ёськов, Шмелев или Шмелёв? На войне нужна абсолютная точность. Если у вас рядом две деревни, из которых одна именуется через Ё, то командир должен четко знать, что именно он должен брать или оборонять. На немецких картах все русские названия, в которых была буква Ё, писались прямо с ней — и это при том, что в немецком языке такой буквы нет», — рассказал историк.

Отменили это правило лишь в 1956 году, оставив Ё лишь в именах собственных и в тех предложениях, где Е и Ё нельзя различить по смыслу.

О том, каким был русский язык раньше, и об изобретении буквы Ё — в материале «Газеты.Ru».