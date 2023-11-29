Названы опасные последствия сидячего образа жизни для женщин

Исследователи из медицинской школы Куньмин (Китай) в составе научного коллектива выяснили, что сидение в течение шести часов и дольше повышает риск развития миомы матки. Результаты опубликованы в British Medical Journal (BMJ).

Миома матки является наиболее распространенным типом доброкачественной опухоли у женщин детородного возраста. Это новообразование может не проявляться какими-либо симптомами, однако у некоторых женщин оно провоцирует аномальные менструальные кровотечения и боль в животе. Появление миомы во многом обусловлено генетическими предпосылками. Тем не менее нездоровый образ жизни тоже является фактором развития опухоли этого типа. Ученые стремились выяснить, как длительное сидение влияет на риск появления миомы.

В исследовании приняли участие 6623 женщины в возрасте от 30 до 55 лет. Ученые собрали информацию о количестве детей у каждой участницы, их возрасте при первых родах, способе контрацепции, пищевых и двигательных привычках, росте и весе. Также испытуемых попросили указать, сколько времени они проводят за настольными играми, перед экраном, за чтением, вязанием и другими подобными сидячими занятиями. Затем их разделили на четыре группы в зависимости от количества часов, проведенных сидя. Участницы из первой группы сидели менее двух часов в день, из второй — 2-3,99 часа в день, третьей — 4-5,99 часа в день, а четвертой — шесть или более часов в день.

Оказалось, что чем больше свободного времени женщины проводят сидя, тем выше риск развития у них миомы матки. У испытуемых, которые сидели в течение шести часов день, риск появления опухоли этого типа был в два раза выше, чем у тех, кто проводил сидя менее двух часов.

Одним из возможных объяснений наблюдаемых ассоциаций может быть то, что сидячий образ жизни связан с ожирением, которое является фактором риска развития миомы матки. Для более точного понимания этих механизмов нужны дополнительные исследования.

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