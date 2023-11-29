Физики изготовили полупроводники для оптоэлектроники из березовой листвы

Команда шведских ученых из Университета Умео совместно с коллегами из Дании и Китая создали метод производства органических полупроводников из березовых листьев. Исследование опубликовано в научном журнале Green Chemistry.

Органические полупроводники обычно изготавливают из нефтехимических соединений и редких металлов, таких как платина и иридий. Одним из применений для них служат органические светодиоды (OLED), используемые в ультратонких и ярких экранах телевизоров и мобильных телефонов.

Исследовательская группа предложила более устойчивую альтернативу в виде листвы обычных берез. Ученые собрали их и приготовили в автоклаве при высокой температуре и большом давлении. В результате в биоматериале образовали так называемые «углеродные точки» размером около двух нанометров, которые при растворении в этаноле излучают узкополосный темно-красный свет.

Некоторые оптические свойства углеродных точек сравнимы с коммерческими квантовыми точками, которые широко используются в полупроводниковых материалах. Создаваемая березовыми элементами яркость составляла 100 кд/м2, что сравнимо с интенсивностью света от экрана компьютера.

По словам физиков, их открытие дает перспективу для перехода от производства полупроводников с нефтехимического сырья на экологичные и возобновляемые ресурсы. Кроме того, в качестве источника материалов можно использовать не только березовые листья, но и другие растения.

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