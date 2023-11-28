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Ученые выяснили, что примитивный способ земледелия может принести пользу лесам

CEE: подсечно-огневое земледелие повышает разнообразие видов в джунглях

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Яков Андреев/РИА «Новости»

Американские ученые из университета штата Огайо пришли к выводу, что один из самых архаичных методов возделывания земли — подсечно-огневое земледелие — способствует увеличению разнообразия видов флоры и фауны в окружающем участок лесе. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Earth & Environment (CEE).

Подсечно-огневое земледелие основано на выжигании леса и посадке на выгоревшем участке культурных растений. Оно появилось в доисторическое времена и до сих пор практикуется некоторыми коренными народами по всему миру.

Специалисты изучили воздействие подсечно-огневого земледелие на лесное биоразнообразие на опыте жителей двух деревень народа кекчи на юге Белиза в Центральной Америке.

Исследователи использовали дистанционное зондирование с помощью дронов и наземное картографирование, чтобы оценить количество видов растений в конкретных районах и связать это с изменением лесного ландшафта.

Данные показали, что при создании подсечно-огневых участков среднего размера в джунглях увеличилось разнообразие лесных растений. На это указал спектральный анализ территории, оценивающий количество разновидностей флоры по проходящему через листву свету.

«Когда у вас зрелый лес, большие деревья создают полог, который блокирует попадание солнечного света на лесную подстилку, препятствуя росту других видов растений. Подсечное земледелие открывает участки леса, пропуская туда солнечный свет и позволяя другим видам растений укореняться и расти», — сказал ведущий автор исследования Шон Дауни.

Ранее биологи выяснили, как подземные сети грибов влияют на леса.

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