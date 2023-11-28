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Палеонтологи заглянули на 5 млн лет в прошлое вьетнамского леса

PPP: на севере Вьетнама нашли более 300 окаменевших растений позднего миоцена

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Wikimedia Commons

Ученые из ботанического сада Сишуанбаньана Китайской академии наук обнаружили и изучили 302 экземплеяра крупных окаменевших растений в бассейне Йебай на севере Вьетнама. Исследование опубликовано в научном журнале Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology (PPP).

Среди находок оказалось много хорошо сохранившихся листьев с детальным жилкованием. Проанализировав флористический состав, палеонтологи пришли к выводу, что имеют дело с растительностью позднего миоцена возрастом более 5 млн лет.

Согласно выводам ученых, позднемиоценовая флора бассейна Йенбай включала 15 семейств, 20 родов и 30 видов, в которых доминировали бобовые (Fabaceae), буковые (Fagaceae) и лавровые (Lauraceae), с большим количеством, молочайных (Euphorbiaceae), мальвовых (Malvaceae) и березовых (Betulaceae), также некоторых других семейства.

Информация о растительности помогла выяснить, что за 5 млн лет назад климат в регионе почти не поменялся, оставшись теплым и влажным с преобладанием муссонов. Исследователи отметили, что муссонное воздействие с сезонными осадками существенно повлияло на растительное разнообразие северного Вьетнама.

Ранее в Японии нашли хорошо сохранившийся ископаемый лес.

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