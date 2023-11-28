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Искусственный интеллект научили выявлять сложные для диагностики виды рака

UPV: ИИ научился выявлять сложный для диагностики тип рака мочевого пузыря

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Ученые из Политехнического университета Валенсии (Испания) разработали новые алгоритмы искусственного интеллекта для выявления сложных для диагностики форм рака груди, мочевого пузыря и кожи. Результаты опубликованы в Universitat Politècnica de València (UPV).

Разработка фокусируется на диагностике трех видов рака — трижды негативного рака молочной железы, немышечно-инвазивного рака мочевого пузыря высокого риска и особого типа меланоцитарного рака кожи (spitzoid melanocytic lesions). Все три вида сложно выявить. Алгоритмы ИИ основаны на интерпретации гистологических изображений. Гистология — это изучение микроскопической структуры клеток и тканей организмов. Это значит, что искусственный интеллект ставит диагноз, основываясь на различных признаках онкологических заболеваний, которые проявляются на клеточном уровне и транслируются в качестве изображения.

Ученые надеются, что их разработка позволит врачам точнее и быстрее выявлять сложные формы рака. Более качественное обследование поспособствует своевременному началу терапии этих заболеваний.

Ранее был разработан тест на рак поджелудочной железы с чувствительностью 92%.

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