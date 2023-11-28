Стало известно, о каких заболеваниях может сигнализировать запах изо рта

Консультирующий хирург Адам Фрош из больницы Листер в Британии рассказал Daily Mail, что кислый запах изо рта может быть вызван кислотным рефлюксом, сладкий — сигнализировать о сахарном диабете, а запах плесени — о циррозе печени.

Врач объяснил, что кислый запах изо рта может быть признаком кислотного рефлюкса. Это состояние, при котором кислота, в норме находящаяся в желудке, забрасывается в пищевод, то есть в мышечную трубку, соединяющую ротовую полость и желудок. Легкий запах плесени часто можно уловить у пациентов с тяжелым циррозом — заболеванием, характеризующееся нарушением структуры печени за счет разрастания соединительной ткани (фиброз). В число основных причин, приводящих к развитию цирроза печени, входит употребление чрезмерного количества алкоголя, воздействие некоторых лекарств и интоксикация промышленными ядами.

Сладкий, «фруктовый» запах является характерным признаком диабета первого типа, аутоиммунного заболевания, характеризующегося недостаточным производством инсулина и повышением уровня глюкозы в крови. Запах вызван диабетическим кетоацидозом, осложнением, при котором организм, неспособный использовать сахар для получения энергии, начинает сжигать жир. В результате образуются химические вещества, называемые кетонами, которые имеют сладковатый «фруктовый» запах (или запах ацетона) и выделяются во время дыхания и потоотделения.

Ранее было названо распространенное заболевание, повышающее риск рака поджелудочной.