В России предложили эффективный способ выращивания клеток головного мозга

Ученые Белгородского государственного университета создали инновационную технологию культивирования нейронов, благодаря которой можно будет определять влияния нейротоксинов или нейропротекторов на интенсивность дыхания клеток. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки России.

Команда создала способ выращивания первичной смешанной культуры нейронов гиппокампа 18-дневного эмбриона и новорожденного мелкого грызуна.

Для роста клеток ученые предложили использовать культуральные планшеты вдвое больше, чем применялись ранее. В отличие от известных ранее, предложенный учеными НИУ «БелГУ» способ лишен существенных недостатков. Так, можно выращивать нейроны разных видов, что расширяет спектр исследовательских задач. Кроме того, метод позволяет избежать глиоза (патологического состояния головного мозга) и закисления среды без длительного инкубирования в бессывороточной среде.

«Метод также позволяет выявлять нарушения в работе митохондрий (органеллы, производящие энергию для клетки), участвующих в клеточном дыхании, и подбирать правильные условия для выращивания нейронов уже на начальных этапах дифференцировки клеток», — рассказала «Газете.Ru» руководитель проекта, старший научный сотрудник лаборатории генетических технологий и генного редактирования для биомедицины и ветеринарии Марина Сорокина.

В дальнейшем метод может эффективно применяться при проведении скрининговых доклинических исследований. Инновационную технологию можно также использовать при тестировании различных фармакологических субстанций, эффект которых связан с изменением митохондриальной активности клетки.

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