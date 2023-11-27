проект

>

Разработан инновационный метод борьбы с болезнью Альцгеймера

Springer Link: световая терапия во сне очищает мозг от токсичных белков

close
100%
Depositphotos

Ученые из Берлинского университета имени Гумбольдта совместно с коллегами из Саратовского государственного университета разработали инновационный метод лечения болезни Альцгеймера. Результаты опубликованы в Springer Link.

Болезнь Альцгеймера — это хроническое дегенеративное заболевание головного мозга, характеризующееся резким снижением интеллектуальных способностей. Его основной причиной считается накопление в коре головного мозга бета-амилоидных белков, которые, в свою очередь, могут появляться вследствие нарушений сна.

Ученые разработали инновационную технологию неинвазивной фотобиомодуляции сна, которая способствует выведению токсичных белков из организма. Она заключается в подаче стимулирующих сигналов световодами церебральным лимфососудам во время фазы медленного сна. Это период времени характеризуется активизацией лимфатической системы мозга, что способствует эффективному удалению метаболитов и вредных веществ. Фотобиомодуляция во сне оказывает более значительный терапевтический эффект, чем в состоянии бодрствования.

Исследователи надеются, что в будущем новая технология может начать использоваться в качестве метода профилактики и лечения болезни Альцгеймера.

Ранее ученые нашли новый признак ухудшения работы мозга у пожилых без деменции.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий