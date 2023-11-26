Названы четыре совета, как сосредоточиться

В Университете штата Оттава (США) дали четыре совета, как сосредоточиться на работе, об этом сообщается на сайте учебного заведения.

Первый совет — создать удобное рабочее пространство. Подходящее место для учебы может настроить на учебу и работу, важно найти помещение или место, которое будет использоваться исключительно для работы или учебы. Второй пункт, который помогает сосредоточиться, — прослушивание инструментальной музыки. Однако важно слушать именно музыку, а не песни, иначе это может стать контрпродуктивным.

Третий совет — избегание отвлекающих факторов. Важно устранить все источники отвлечения внимания с места учебы или работы, например можно скачать приложение, которое заблокирует определенные веб-сайты или приложения на определенный период.

Кроме того, если у вас есть проблемы с сохранением концентрации в течение всего периода обучения или работы, можно попробовать метод помидора. Это метод планирования времени для увеличения продуктивности. Необходимо работать короткими этапами: 25 минут работы, потом ― пять минут перерыва, во время которого нужна полная смена деятельности.

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