Ученые зафиксировали странное свечение от Марса

Ученые из Льежского университета в Бельгии впервые при помощи спектрометра NOMAD на борту орбитального аппарата Trace Gas Orbiter Европейского космического агентства зафиксировали зеленое свечение атмосферы Марса в видимой части электромагнитного спектра. Научная статья была опубликована в журнале Nature Astronomy.

Исследователи отметили, что это открытие может изменить представление о газовой оболочке красной планеты. Свечение похоже на полярное сияние, однако атмосфера на Марсе разряжена, а глобальное магнитное поле отсутствует. По мнению авторов работы, свечение — это следствие рекомбинации атомов кислорода, которые, сталкиваясь в верхних слоях газовой оболочки планеты, испускают фотоны.

В будущем авторы работы планируют получить новые данные о распределении и плотности кислорода в верхних слоях атмосферы планеты, а также о характере ее взаимодействия с солнечной энергией. Это поможет создать более точную модель атмосферы красной планеты для будущих полетов на Марс с участием людей.

Ранее ученые с помощью ИИ нашли молекулу для производства кислорода на Марсе.