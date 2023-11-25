Ученые определили четыре архетипа одиноких людей

Канадские ученые из Университета Саймона Фрейзера в провинции Британская Колумбия выяснили, что одиноких людей можно условно разделить на четыре архетипа по основным признакам. Однако восприятие одиночек из разных групп окружающими и отношение к ним заметно различается в зависимости от пола. Исследование опубликовано в научном журнале Personality and Social Psychology Bulletin (PSPB).

В состоявшем из двух частей эксперименте приняли участие 286 мужчин и женщин из США и Канады, чей средний возраст составлял около 50 лет. Добровольцев попросили заполнить онлайн-анкету с вопросами об одиночестве, связанных с ним стереотипах и восприятии дискриминации, с которой сталкиваются живущие без партнеров люди.

Исследователи обнаружили, что как одинокие женщины, так и мужчины ассоциируются с положительными чертами, такими как независимость и доброта, в то время как гендерно-нейтральные негативные стереотипы включают в себя то, что их считают эгоистичными или распущенными.

Психологи обнаружили, что одиноких женщин люди склонны воспринимать лучше, чем одиноких мужчин.

«Мы были удивлены тем, сколько положительных стереотипов возникло в отношении одиноких женщин, подчеркивающих их стойкость, креативность и силу. Напротив, некоторые стереотипы об одиноких мужчинах были крайне негативными, например, «педофил» и «женоненавистник», что подчеркивало, что некоторые одинокие мужчины могут восприниматься как опасные и враждебные», — отметила соавтор исследования Ханна Дюпюи.

На основе собранных данных ученые выделили четыре основных архетипа одинокого человека. Их назвали «профессионал», «беззаботный», «бессердечный» и «изгой».

«Профессионалы» склонны жертвовать близкими отношениями ради амбиций и карьеры. Их часто считают успешными в работе или личных увлечениях. При этом и мужчин, и женщин из данной группы часто оценивали как «способных» и «надежных».

«Беззаботные» одиночки характеризовались как свободолюбивые, добрые и веселые люди, которые хотят наслаждаться жизнью без ограничений серьезных отношений. Одиноких женщин из этой категории обычно описывали как «творческих» и «открытых», в то время как мужчин называли «гибкими», имея в виду их способность подстраиваться под различные обстоятельства ради личной свободы.

«Бессердечные» одинокие люди воспринимаются окружающими как эгоисты, лицемеры и распутники, а причина их одиночества кроется в недостатке сочувствия. Женщин данного архетипа окружающие считают «стервозными» и «не вызывающими доверия», а мужчин — «отстраненными» и «ненадежными».

Наконец, «изгои» остаются одни из-за своей непривлекательности и антисоциальности. Женщин-«изгоев» общество оценивает как «фригидных», а мужчин — как «незрелых» и «неряшливых».

Авторы исследования пришли к выводу, что одинокие люди вне зависимости от пола сталкиваются с дискриминацией из-за стереотипов относительно своего социального статуса.

Ранее ученые выяснили, как отсутствие партнера в молодости сказывается на заработке и благополучии.