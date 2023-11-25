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Врач рассказал, какой холестерин не нужно снижать

Врач Закиев: высокий уровень «хорошего» холестерина снижает риск атеросклероза

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Уровень липопротеида высокой плотности, который в народе также называют «хорошим» холестерином, в отличие от «плохого» не только не повышает сердечно-сосудистый риск, но и способствует уменьшению атеросклероза. Об этом «Газете.Ru» рассказал кардиолог, преподаватель кафедры фармакологии и клинической фармакологии медицинского факультета РГСУ Вадим Закиев.

Существуют разные виды холестерина: липопротеиды низкой и высокой плотности, — ЛППН и ЛПВП соответственно. Кардиологов в первую очередь интересует ЛПНП, так как его повышенный уровень — фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний, включая атеросклероз и его последствия: инфаркт миокарда и инсульт. За это ЛПНП в народе называют «плохим» холестерином, объяснил Закиев.

«Другой вид холестерина, липопротеид высокой плотности (ЛПВП), напротив, получил название «хорошего», так как его высокий уровень связан с меньшим риском тяжелого атеросклероза. Однако увеличение концентрации «хорошего» холестерина с помощью препаратов не доказало пользы. Повысить ЛПНП можно с помощью диеты, в первую очередь Средиземноморской. При этом лекарства, снижающие уровень «плохого» холестерина ЛПНП, уменьшают вероятность инфарктов и инсультов», — рассказал Закиев.

Также есть другие вредные виды холестерина: триглицериды, липопротеид очень низкой плотности (ЛПОНП) и липопротеин а (ЛП а). Вместе с ЛПНП они относятся к группе «неЛПВП», объединяющей все виды опасного холестерина, которые способствуют атеросклерозу.

Ранее ученые выяснили, что у женщин с болезненными менструациями может быть повышен риск заболеваний сердца.

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