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Стоматологи могут помочь в выявлении опасных болезней сердца

PU: измерение веса при осмотре стоматолога поможет выявить болезни сердца

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Ученые из Плимутского университета (PU) доказали, что стоматологи могут внести заметный положительный вклад в общественное здоровье, если будут обучены выявлять некоторые ключевые признаки сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование опубликовано в British Dental Journal.

В новом исследовании из более чем 500 обследованных пациентов стоматологов у 78% было повышено давление, у более чем половины (55,8%) был избыточный вес или ожирение и почти 40% имели соотношение талии к росту выше среднего. Почти у 17% был повышен холестерин в крови, а у 3% — уровень сахара. Всем пациентам, чьи результаты выходили за пределы нормального диапазона, было рекомендовано записаться на прием к врачу общей практики.

Результаты подтверждают предыдущие предположения о том, что медицинский осмотр в стоматологических учреждениях предлагает значительные возможности для выявления пациентов с факторами риска хронических заболеваний, считают авторы исследования. Люди могут не посещать терапевта годами, но приходят на осмотр стоматолога раз в 6-12 месяцев. Несколько дополнительных минут могут значительно улучшить выявление опасных заболеваний.

Ранее ученые выяснили, какое распространенное заболевание повышает риск рака поджелудочной.

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