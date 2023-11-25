Пушков назвал подделкой фотоподтверждения лунной миссии NASA

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что нейросеть доказала поддельность фото лунной миссии NASA. Соответствующую публикацию он разместил в своем Telegram-канале.

«Уже и нейросети обнаруживают, что фотографии с изображением американских космонавтов на Луне являются подделкой. Причем такой вывод сделала американская (!) нейросеть от Google», — заявил сенатор.

По словам Пушкова, человеческого интеллекта «вполне достаточно», чтобы определить, являются ли поддержкой эти фотографии, однако вывод нейросети отметает уже всякие сомнения. Фотографии и ссылки в качестве иллюстрации своей позиции Пушков не привел.

Полвека назад, в 1972 году, завершилась последняя пилотируемая миссия NASA в рамках программы «Аполлон». Тогда астронавты Юджин Сернан, Харрисон Шмитт, Рональд Эванс с корабля «Аполлон-17» совершили шестую по счету высадку на лунную поверхность. Согласно запущенной в 2017 году программе NASA Artemis, во второй половине 2020-x годов должно состояться несколько пилотируемых посадок на Луну и строительство долговременной базы.

Ранее NASA запустило корабль с дрожжами к Луне.