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Биологи определили, какие водоросли спасают мягкие кораллы от потепления

SciAdv: динофлагелляты Breviolum помогают кораллам пережить волны жары

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Cathie Page

Американские ученые из Университета Буффало в штате Нью-Йорк выяснили, какой вид водорослей способствует выживанию мягких октокораллов в условиях повышения температуры моря. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Октокораллы, или восьмилучевые кораллы, обитают в Карибском море. Команда в течение двух лет изучала эти организмы, пытаясь раскрыть механизм их устойчивости к тепловому воздействию.

«В этом исследовании мы изучили возможные механизмы, которые способствуют повышенной устойчивости и устойчивости трех видов октокораллов перед лицом повторяющихся волн морской жары, приводящих к обесцвечиванию», — отметила ведущий автор работы, профессор Мэри Элис Коффрот.

Исследование показало, что октокораллы переносят периоды жары благодаря крошечным симботическим водрослям — динофлагеллятам рода Breviolum.

«Плотность Breviolum снизилась во время аномальной жары, но быстро восстановилась. При этом выживаемость октокораллов была высокой по сравнению с их родственниками — твердыми кораллами-склерактиниями», — объяснила ученая.

По словам Коффорт, устойчивость современных кораллов к повышению температуры увеличилась за последние десятилетия. Это говорит об эволюции морской жизни, приспосабливающейся к меняющемуся климату.

Ранее ученые предложили восстанавливать коралловые рифы с помощью искусственных каркасов.

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