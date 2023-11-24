Искусственный интеллект сгенерировал идеальную женщину

Эксперты из ювелирной компании Shane Co использовали искусственный интеллект, чтобы сгенерировать изображение «идеальной» по мнению американских мужчин женщины. Об этом сообщает Daily Mail.

В опросе приняли участие более 21 тысячи мужчин. Эксперты попросили участников ответить на вопросы о том, какими внешними характеристиками обладала бы их «идеальная» пара. Необходимо было назвать предпочтительный цвет глаз и волос, тип прически, макияжа и стиль одежды.

Собрав необходимую информацию, команда приступила к генерации образа с помощью Midjourney — нейронной сети, которая создает изображения по текстовому описанию пользователя. Оказалось, что большая часть мужчин считают наиболее привлекательной девушку, у которой голубые глаза и распущенные светло-каштановые волосы до плеч с прямым пробором.

Отмечается, что многие респонденты не хотели бы, чтобы их избранница наносила большое количество косметики и надевала много украшений. Кроме того, спортивный стиль одежды оказался предпочтительным для большинства опрошенных. Мужчины заявили, что футболки и кроссовки на девушках кажутся им привлекательными.

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