Российские ученые нашли способ, который позволит повысить точность ПЦР-тестов

Ученые из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН смогли установить, как повысить чувствительность ПЦР-тестов, сообщает Сиб.фм.

Они провели исследование и смогли разработать ПЦР-тест, который может в несколько раз повысить точность диагностики. Заведующий лабораторией Института Александр Ломзов отметил, что такой подход позволит установить, какие изменения произошли в гене и какие последствия могут в связи с этим произойти.

Если последующие исследования завершатся успешно, данную технологию могут внедрить в клиническую практику через несколько лет.

Накануне в Российском научном фонде (РНФ) «Газете.Ru» сообщили, что ученые из Национального исследовательского университета МИЭТ (Москва) и Института исследований и разработок информационных технологий в биосистемах (Сербия) разработали сенсор для выявления сердечной недостаточности по количеству белка NT-proBNP в слюне. Новая технология позволит на ранней стадии выявлять острую сердечную недостаточность без анализов крови.

Ранее сообщалось, что российские ученые, компании и регионы стали лауреатами премии «Лидеры ИИ».