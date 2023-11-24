Заморозка макарон и картофеля может сделать их полезнее

Охлаждение или заморозка вареного картофеля, риса или макарон может увеличить содержание в пище устойчивого к перевариванию крахмала, который заставляет полезные кишечные бактерии человека выделять вещества, помогающие похудению. Об этом сообщает Health.

Неперевариваемый крахмал не подвержен действию амилазы — фермента, активного в тонком кишечнике. Благодаря этому он попадает в толстую кишку в неповрежденном виде, где его расщепляют особые кишечные бактерии. При этом они выделяют короткоцепочечные жирные кислоты, в том числе бутират. Исследования показывают, что это вещество защищает слизистую оболочку кишечника и может способствовать похудению за счет снижения выработки гормонов голода и увеличения чувствительности к инсулину.

Устойчивый к перевариванию крахмал содержится в цельнозерновых продуктах, бобовых и некоторых семенах. Но его содержание в пище с высоким содержанием углеводов (вареном картофеле, рисе или макаронах) увеличивается после охлаждению или заморозки в течение нескольких часов или дней.

«Некоторые крахмалы могут потерять свое первоначальное состояние из-за нагревания или приготовления пищи, а если их позже охладить, создается новая структура», — объясняет Health.

Учитывая, что охлаждение или заморозка продуктов не содержат никаких рисков, но могут принести небольшую пользу для здоровья, этот метод можно использовать для получения устойчивого крахмала. Однако научные данные противоречивы. Исследование 2023 года показало, что подвергшийся заморозке и разморозке хлеб медленнее повышает рост уровня сахара в крови. Гипотетически это может снижать риск увеличения веса и диабета 2 типа. Однако авторы обзорного исследования 2014 года пришли к выводу, что прямых доказательств связи между устойчивым крахмалом и поддержанием здорового веса нет. Кроме того, только два вида кишечных микробов, Ruminococcus bromii и Bifidobacterium Teenis, способны превращать устойчивый крахмал в полезный для здоровья бутират. Поскольку состав кишечных микробов у всех различен, не всем будет одинаково полезен неперевариваемый крахмал.

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