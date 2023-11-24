Врачи рассказали, как легко сжечь калории после застолья

Тренировки, игры и прогулки всей семьей позволяют сжечь дополнительные калории после застолья. Об этом сообщает Медицинский колледж Бэйлора.

Совместные тренировки могут улучшить самочувствие после застолья и сжечь лишние калории. Однако важно учитывать уровень физической подготовки. Например, пожилые могут сосредоточиться на легкой растяжке и ходьбе, а молодые люди — на приседаниях, отжиманиях и короткой легкой пробежке.

Еще один вид активности — совместные игры, например, бадминтон. Причем люди, которые не могут играть, по-прежнему могут участвовать в них в качестве болельщиков или судей, что также может быть физической активностью.

Но лучшее семейное занятие после застолья — это прогулка, поскольку она помогает снизить уровень сахара в крови, защищает от усталости после переедания и предотвращает заброс содержимого желудка в пищевод.

Однако не стоит винить себя, если не удалось прогуляться или потренироваться сразу после застолья: любая активность пойдет на пользу, в том числе и на следующий день.

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