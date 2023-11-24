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Названо неожиданное полезное свойство имбиря

JCI Insight: имбирь снижает воспаление в организме при аутоиммунных заболеваниях

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Global Look Press

Ученые из Медицинской школы Университета Колорадо обнаружили, что ежедневный прием добавок с имбирем подавляет воспаление в организме при заболеваниях аутоиммунного происхождения. Результаты исследования опубликованы в JCI Insight (The Journal of Clinical Investigation).

Аутоиммунные заболевания — это состояния, при которых иммунная система организма начинает неправильно работать и атаковать собственные клетки и ткани. К ним относятся ревматоидный артрит, рассеянный склероз, волчанка и болезнь Крона, сопровождающаяся развитием хронического воспаления в различных отделах пищеварительного тракта.

Воспалительный процесс при аутоиммунных заболеваниях вызван аномальной активностью нейтрофилов — вида лейкоцитов, защитных клеток иммунной системы. Целью ученых было понять, существуют ли природные соединения, способные замедлить процесс нетоза. Это вид программируемой клеточной гибели, происходящей у нейтрофилов. Он сопровождается выбрасыванием из прекращающих свое существование нейтрофилов нитей, которые уничтожают внеклеточные патогены (при аутоиммунных заболеваниях — клетки и ткани организма).

В исследовании приняли участие девять здоровых добровольцев. На протяжении семи дней они принимали пищевую добавку на основе гингерола — растительного вещества, которое содержится в имбирном корне. Ежедневно участники употребляли вещество в дозировке 20 миллиграммов. По окончании эксперимента ученые выяснили, что в результате приема в структуре нейтрофилов участников усилилась выработка особого химического вещества — cAMP. cAMP может снижать активность нейтрофилов и замедлять процесс нетоза.

Исследователи надеются, что предоставление доказательств о пользе имбиря побудит медицинских работников и их пациентов с аутоиммунными заболеваниями рассмотреть возможность приема добавок с гингеролом в качестве способа вспомогательной терапии.

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