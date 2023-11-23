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Антибиотики могут замедлять старение

Aging: антибиотик доксициклин продлил жизнь червей с 11 до 18 дней

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Антибиотики, подавляющие работу «энергетических станций клеток», оказались способны продлить жизнь червям C. elegans. Исследование опубликовано в журнале Aging.

В новом исследовании на червях Caenorhabditis elegans (C. elegans) ученые протестировали доксициклин и азитромицин — антибиотики, подавляющие работу митохондрий, то есть структур, ответственных за выработку энергии в клетках.

Доксициклин смог увеличить среднюю продолжительность жизни червей с 11 до 18 дней, а максимальную — с 25 до 31 дней. Аналогичными эффектами обладали и азитромицин, и комбинация препаратов.

Как выяснили биологи, увеличение продолжительности жизни было связано с подавлением работы митохондрий, которое привело к снижению потребления кислорода клетками. Вероятно, последствием этого стало уменьшение окислительного стресса, то есть клетки червей стали реже повреждаться активными формами кислорода.

Препараты также снизили накопление липофусцина — желто-коричневого пигмента, который с возрастом накапливается в тканях разных видов, в том числе и человека. Это вещество образуется в результате окисления жиров и гликопротеинов. Уменьшение его накопления также указывает на снижение уровня окислительного стресса.

Ранее ученые нашли способ смягчить последствия инсульта.

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