В России создали квантовый метод доставки лекарств для лечения псориаза и дерматита

Исследователи Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) и СПбГУ разработали метод таргетной доставки препаратов, используемых для терапии кожных заболеваний с помощью квантовых точек. К ним прикрепляются лекарственные фосфонаты, после чего соединение облучают лазером для активации терапевтического средства. Об этом «Газете.Ru» рассказали в СПб ФИЦ РАН.

Адресная доставка лекарств обеспечивает транспортировку препаратов в заданную область организма при помощи биотехнологических продуктов, например, наноразмерных капсул и частиц. При этом благодаря относительно высокой точности адресная доставка позволяет количественно уменьшить дозу лекарств, и следовательно общую нагрузку на организм.

«Соединение, которое мы используем – это фосфонат. Он может изменять биологическую активность при помощи лазера. В этом исследовании мы решили изучить возможна ли таргетная доставка подобных веществ, использующихся для терапии кожных заболеваний. В качестве платформы для доставки мы использовали квантовые точки. Мы можем снять основные симптомы заболевания, и оперативно остановить его терапевтическое действие. С аналогами, например, мазью, такое сделать невозможно. В этом случае трудно контролировать количество действующего вещества, нанесенного на кожу, и время его действия на кожу», – объяснила «Газете.Ru» старший научный сотрудник Лаборатории натурных эколого-химических исследований СПб ФИЦ РАН Анастасия Егорова.

Квантовые точки – это наноразмерные частицы, состоящие из особых полупроводниковых материалов. Квантовыми точками легко управлять, поскольку их свойства напрямую зависят от размера, то есть, меняя их размер с помощью лазера, можно изменить и их характеристики. Кроме того, использование квантовых точек помогает контролировать распространение фосфонатов в организме после инъекции за счет их способности светиться.

Ученые решили прикрепить к таким точкам терапевтические фосфонаты, которые бы под действием лазера высвобождались в нужной области. Полученный препарат был успешно нанесен в локальную область кожи естественного модельного объекта, его роль играла обычная куриная грудка. Затем активность лекарственного средства была «включена» лазерным излучением.

«Квантовые точки успешно справились с ролью транспортных агентов, они обладают низкой токсичностью по отношению к модельному объекту. Биологическая активность лекарственного вещества, которое мы использовали в своей работе заключается в блокировании ферментов, влияющих на развитие таких кожных заболеваний, как атопический дерматит, псориаз и др.», – заключила Егорова.

Ранее в РНЦХ Петровского назвали пять болезней, которые можно лечить лекарством из жира пациентов.