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Специалист объяснил, как хирурги используют собственный жир пациентов для их лечения

В РНЦХ Петровского создан метод восстановления кровоснабжения с помощью жира

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Специалисты РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского используют клетки собственной жировой ткани пациента для дальнейшего запуска процесса регенерации и восстановления кровоснабжения при различных заболеваниях. Об этом «Газете.Ru» рассказал заместитель директора по научной работе РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Илья Еремин.

«Сначала забираем небольшую часть подкожного жира (около 100 мл) из организма, которую потом обрабатываем в стерильных условиях в специальной лаборатории, получаем стромально-васкулярную фракцию (далее — СВФ) клеток и вводим ее пациенту уже как терапевтическое средство, запускающее регенерацию тканей. Всю процедуру лечения можно провести под местной анестезией, амбулаторно, в рамках дневного стационара», – объяснил Еремин.

В жировой ткани присутствуют мультипотентные мезенхимальные стромальные клетки (ММСК), которые похожи на стволовые клетки костного мозга по свойствам. При этом в жировой ткани стромальных клеток в 2500 раз больше, чем в костном мозге на единицу объема. Также в состав фракции входят клетки внутренней выстилки сосудов, гладкомышечные клетки, тканевые макрофаги и лейкоциты.

«Как известно, механизм действия «стволовых» клеток или ММСК реализуется через выработку ими большого числа ростовых факторов и направлен в первую очередь на стимуляцию образования новых сосудов. Кроме того, уникальность СВФ заключается в том, что и ММСК, и клетки-мишени для вырабатываемых ими ростовых факторов содержатся в одном продукте, причем сочетание этих клеток «физиологично» для каждого отдельного пациента, так как в процессе получения никакие клеточные популяции не наращиваются искусственно, и их свойства не меняются», – рассказал специалист.

Подробнее о способах получения СВФ, при каких заболеваниях ученые применяют этот метод и когда такой метод терапии станет доступен по всей стране – в материале «Газеты.Ru».

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