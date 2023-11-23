Создано приложение для дистанционного мониторинга больных мерцательной аритмией

Ученые НИИ кардиологии Томского НИМЦ создали мобильное приложение MobAtherapy для дистанционного мониторинга пациентов с фибрилляцией предсердий. Оно позволяет вводить данные о препаратах, дозах препаратов и наличии симптомов аритмии, получать обратную связь от врачей и контролировать развитие осложнений. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе нацпроекта «Наука и университеты».

Фибрилляция предсердий, или мерцательная аритмия, при прогрессировании может вызвать тромбоз сосудов, инфаркт миокарда, инсульт головного мозга и привести к сердечной недостаточности. Поэтому важно отслеживать состояние пациентов с этим диагнозом.

«Нашей задачей было создание не имеющего аналогов в России мобильного приложения для пациентов с сердечными аритмиями, которое помогает им получить необходимую справочную информацию, разобраться с возникающими симптомами и проконтролировать регулярность и правильность приема препаратов, влияющих на свертывающую систему крови (антикоагулянтов). Приложение скачивается, устанавливается на мобильный телефон и позволяет пациентам не пропускать прием препаратов, получая информационную поддержку», — рассказала «Газете.Ru» научный сотрудник лаборатории высоких технологий диагностики и лечения нарушения ритма сердца НИИ кардиологии Томского НИМЦ, кандидат медицинских наук Марина Драгунова.

Особенностью разработки является специализация на кардиологических пациентах с фибрилляцией предсердий. Приложение помогает им лучше понять свое состояние и в случае необходимости получить план действий при изменении жизненных ситуаций или развитии побочных или нежелательных явлений на фоне терапии.

Отмечается, что MobAtherapy полезно и для врачей, так как позволяет контролировать профилактику тромбоэмболических осложнений у пациентов с фибрилляцией предсердий, а также геморрагических осложнений антикоагулянтной терапии. Это позволит оценить эффективность и безопасность терапии как в клинической практике, так и в рамках исследовательских проектов.

В перспективе приложение может использоваться в стенах любой клиники страны на этапе оказания помощи, для наблюдения за пациентами в долгосрочном периоде, отслеживания их состояния и контроля лечения.

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