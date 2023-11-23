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Врач опровергла вред картофеля

AHA: картофель полезен для пищеварения и иммунитета

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Freepik.com

Доктор Эмили Джонстон из Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета рассказала, что картофель содержит сложные углеводы, которые насыщают организм энергией. Кроме того, в этом овоще мало калорий, что делает его подходящим для диетического питания. Об этом сообщает American Heart Association (АНА).

Джонстон объяснила, что способ приготовления картофеля имеет первостепенное значение. Не стоит обжаривать его с большим количеством масла. Более полезным для здоровья вариантом будет употребление отварного картофеля. Также не рекомендуется добавлять много соли и соусов.

Этот овощ богат сложными углеводами, которые обеспечивают организм энергией в течение длительного времени. Сложные углеводы обладают низким гликемическим индексом, то есть не провоцируют скачки уровня сахара в крови. Это способствует сохранению чувства сытости и снижению риска перееданий.

Кроме того, картофель является низкокалорийным продуктом и практически не содержит жиров, холестерина и натрия (соли). Этот овощ богат витамином С, который важен для поддержания нормальной работы иммунной системы. Также в нем много клетчатки — компонента пищи, не перевариваемого пищеварительными ферментами организма человека, но перерабатываемого полезной микрофлорой кишечника. Джонстон отметила, что основным источником клетчатки является кожура, поэтому лучше готовить картофель в мундире.

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