Стало известно, какие женщины предрасположены к раку молочной железы

Исследователи из Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии в составе научного коллектива выяснили, что предрасполагать к развитию рака молочной железы могут 38 уникальных патогенных вариантов в 13 различных генах. Результаты опубликованы в Oncotarget.

В исследовании приняли участие 244 женщины из Казахстана, у которых диагностировали рак молочной железы. Он считается одним из наиболее распространенных женских онкологических заболеваний. Причинами возникновения рака этого типа могут быть вредные привычки, лишний вес, физические травмы молочной железы и генетическая предрасположенность. Ученые стремились выяснить, какие именно варианты генов связаны с повышенной вероятностью этого заболевания.

Всем участницам было проведено секвенирование ДНК. Так называется метод исследования молекул ДНК для получения формального описания ее структуры. Результаты показали, что с высоким риском развития рака молочной железы связаны 38 уникальных патогенных вариантов в 13 различных генах. Патогенный вариант — это генетическая мутация, которая способна вызывать заболевание. Он может влиять на работу определенного гена или на целую группу генов, что приводит к возникновению нарушений в организме. Патогенные варианты могут быть унаследованы от родителей или возникнуть в результате случайных мутаций в геноме организма.

В частности, рак молочной железы могут провоцировать варианты c.5266dup, c.5278-2del и 9409dup, c.9253del генов BRCA1 и BRCA2 соответственно. Исследователи заключили, что их открытие позволит повысить точность диагностики этого заболевания.

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