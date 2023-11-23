Названа новая возможная причина ожирения

Люди, являющиеся носителями определенного варианта гена GLP1R, склонны к ожирению. Кроме того, метилирование ДНК (процесс, который не изменяет структуру кодируемого белка, но может влиять на экспрессию генов) может увеличивать риск появления избыточной массы тела. К такому выводу пришли ученые из Университета Циндао в Китае. Результатами исследования они поделились в журнале Nature.

Ученые стремились выяснить, связано ли носительство различных вариантов генов, ответственных за работу глюкагоноподобного пептида-1 (GLP1R), с ожирением. Глюкагоноподобный пептид-1 — гормон из семейства инкретина, который вырабатывается в кишечнике в ответ на прием пищи. Он оказывает влияние на многие разнообразные процессы, происходящие в организме — ослабляет моторную активность желудка, регулирует его кислотность. Глюкагоноподобный пептид-1 также замедляет перистальтику желудка (волнообразные сокращения стенок пищеварительного канала). Таким образом пища не так быстро проходит по пищеварительному тракту, чувство сытости сохраняется дольше.

Чтобы выяснить, какие именно генетические изменения могут потенциально увеличить риск развития ожирения, ученые провели исследование с участием 300 человек. Ученые разделили их на две группы. В первую входило 120 человек с ожирением, а во вторую — 180 добровольцев, у которых была нормальная масса тела. Обе группы имели схожие пищевые и двигательные привычки.

Секвенирование ДНК (ключевая технология в исследовании молекул ДНК) показало, что носители rs4714211 — варианта гена GLP1R, склонны к ожирению. Кроме того, метилирование в гене GLP1R может послужить фактором увеличения массы тела. У людей с избыточным весом изменения нуклеотидной последовательности (цепи из молекул, составляющих ДНК) присутствовали в четырех местах.

По мнению ученых, их работа позволила приблизиться к пониманию генетических механизмов возникновения ожирения. Для их более глубокого изучения необходимы дальнейшие исследования.

Ранее был назван тип жира, повышающий риск деменции.