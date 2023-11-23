Перечислены неожиданные признаки злокачественной опухоли мозга

Трудности в общении, усталость, раздражительность, рассеянность и проблемы со зрением могут сигнализировать о развитии глиобластомы — злокачественной опухоли в головной мозге. Об этом сообщает DailyMail.

Глиобластома — злокачественная опухоль, которая образуется в головном мозге. Это наиболее часто встречающаяся и агрессивная форма опухоли. Ее разрастание может сопровождаться не только головной болью и нарушением координации. Иногда при глиобастоме человек становится раздражительным и рассеянным. Это может случиться, если опухоль расположена в лобной доле мозга, которая отвечает за эмоции. Если злокачественное образование разрастается вблизи гипофиза, это может вызвать изменения в уровне различных гормонов в организме человека. Гормоны также участвуют в регуляции эмоций.

Опухоли головного мозга могут стать причиной сильной усталости и ломоты в теле. На разрушение опухолевых клеток и восстановление тканей организм тратит много энергии. Постоянное переутомление приводит к тому, что человек становится неспособен выполнять повседневные задачи, требующие умственных усилий.

По данным благотворительной организации Brain Tumour, каждый третий человек с опухолью головного мозга сообщает о проблемах со зрением. Иногда опухоль провоцирует отек диска зрительного нерва — зрение становится размытым, появляется светочувствительность.

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