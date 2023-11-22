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Ученые выяснили, что младенцы начинают учить язык еще до рождения

SciAdv: мозг ребенка в утробе воспринимает лингвистические элементы

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Shutterstock

Итальянские ученые из Падуанского университета выяснили, что младенцы начинают свой путь к овладению языками еще до рождения. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Согласно предыдущим изысканиям, нерожденные дети способны воспринимать звуки вне тела матери к седьмому месяцу беременности. Они могут узнавать голос мамы и даже улавливать ритмы и мелодии речи в утробе.

В новом исследовании участвовали 33 новорожденных, чьи матери были носителями французского языка. Младенцам показывали французскую, английскую и испанскую версии детской сказки «Златовласка и три медведя», параллельно измеряя активность их мозга с помощью энцефалографии (ЭЭГ).

Ключевым выводом исследования было то, что у новорожденных, которые последними слушали французский язык, наблюдались повышенные долгосрочные временные корреляции (LRTC) в колебаниях мозга. Эти LRTC связаны с восприятием и обработкой речи. Другими словами, знакомство с французским языком вскоре после рождения оказало заметное влияние на нервную активность младенцев.

Исследователи использовали метод, называемый анализом колебаний без тренда (DFA), для измерения силы LRTC в мозговой активности детей. Они заметили, что LRTC были усилены именно в тета-диапазоне, который связан с речевыми единицами на уровне слогов. Это открытие согласуется с идеей о том, что мозг младенцев настроен на лингвистические элементы, которым те подвергались внутриутробно.

Кроме того, в научной работе изучалось, было ли влияние языкового воздействия специфичным для языка, который звучал в пренатальном (предродовом) периоде. У младенцев, которые слушали французский язык, наблюдалось значительное увеличение LRTC после воздействия, в то время как у младенцев, которые слушали испанский или английский язык, такого же эффекта не наблюдалось. Это говорит о том, что пренатальный языковой опыт играет роль в формировании нейронных реакций новорожденных на язык.

Результаты исследования указывают на способность детей быстро изучать и обрабатывать речь еще до того, как они появятся на свет. Исследование также предполагает, что человеческий мозг, возможно, уже оптимизирован для эффективной обработки речи, что лежит в основе впечатляющих способностей к изучению языка, наблюдаемых у младенцев.

Ранее ученые выяснили, как улучшить развитие речевых центров мозга у младенцев.

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