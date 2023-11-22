Обнаружено, что веганам и мясоедам присущи разные черты характера

Мясоедам присущи такие качества характера, как замкнутость и непреклонность, а веганам — открытость и покладистость. К такому выводу пришли ученые из Цюрихского университета в Швейцарии. Результаты исследования опубликованы в ScienceDirect.

Чтобы выделить факторы, которые мотивируют людей придерживаться вегетарианского и веганского типов питания, ученые проанализировали 17 исследований, посвященных роли определенных личностных черт при выборе рациона. Научный коллектив стремился обозначить, какие черты характера присущи мясоедам, а какие — веганам.

В исследованиях приняли участие около 70 тысяч человек из разных стран мира, в числе которых Германия, США и Новая Зеландия. В них использовался опросник под названием «Большая пятерка», в соответствии с которым ученые оценивали, присущи ли респондентам открытость, уступчивость, невротизм, добросовестность и экстраверсия (способность получать удовольствие от общения).

Выяснилось, что веганы и вегетарианцы чаще мясоедов демонстрировали открытость. Кроме того, приверженцы питания этого типа оказались более покладистыми и уступчивыми. Мясоедам, в свою очередь, были присущи такие черты, как замкнутость и упрямство. Отмечается, что исследование не выявило устойчивых ассоциаций между невротизмом, экстраверсией, добросовестностью и типом питания.

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