Названа новая возможная причина снижения качества спермы

Пестициды, химические вещества, используемые для уничтожения вредителей и возбудителей болезней растений, негативно влияют на мужскую фертильность, снижая подвижность сперматозоидов в семенной жидкости. К такому выводу пришли ученые из колледжа общественного здравоохранения при Университете Джорджа Мейсона (США). Результаты исследования опубликованы в Еnvironmental Health Perspectives (ЕНР).

Работа американских ученых основана на результатах предыдущих исследований, изучающих влияние пестицидов на способность к продолжению рода. Всего исследователи проанализировали 20 научных работ. Они стремились обнаружить связь между концентрацией сперматозоидов и воздействием органофосфатов и N-метилкарбаматов — двух широко используемых пестицидов. Проникновение пестицидов в организм человека происходит респираторным путем — через органы дыхания, а также через желудочно-кишечный тракт и кожу.

Выяснилось, у мужчин, которые подвергались интенсивному воздействию органофосфатов и N-метилкарбаматов, была снижена подвижность сперматозоидов. Как правило, это были участники, которые взаимодействовали с пестицидами на работе — для обработки посевов веществами обычно используется либо ручной труд, либо распыление при помощи техники.

Чтобы понять, какие именно процессы, приводящие к снижению подвижности сперматозоидов, запускают пестициды, необходимы дальнейшие исследования. Ученые порекомендовали мужчинам употреблять в пищу больше продуктов, богатых антиоксидантами. Фрукты, овощи и жирная рыба препятствуют повреждению клеток человеческого организма в результате окисления. Витамины С, D, цинк и фолиевая кислота также могут оказать положительное влияние на качество спермы.

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