Микробиологи нашли средство против супербактерий в заурядном микробе

Норвежские микробиологи из Университета Тромсе обнаружили новый бактериоцин в широко распространенной кожной бактерии Staphylococcus haemolyticus (S. haemolyticus). Исследование опубликовано в научном журнале Microbiology Spectrum (MS).

Бактериоцины — специфические белки, которые микробы выделяют для подавления других микроорганизмов, чтобы облегчить себе конкуренцию.

Новому бактериоцину дали название «ромсацин» в честь Ромсы — имени города Тромсе на языке коренного северного народа саамов. Оказалось, что выделяемый S. haemolyticus ромсацин эффективно препятствуют развитию устойчивых к антибиотикам бактерий.

Ученые отметили, что перспективное вещество производят не все S. haemolyticus, а лишь один из подвидов, обнаруженных в ходе изысканий.

Микробиологи пока не знают, как открытый бактериоцин действует на человека. Дальнейший процесс будет включать в себя комплексное тестирование и разработку препаратов на основе ромсацина. Есть надежда, что из него можно будет создать новое лекарство от инфекций, для которых в настоящее время не существует эффективного лечения, добавили авторы исследования.

Ранее ученые обнаружили связь между устойчивыми к антибиотикам бактериями и недоеданием.