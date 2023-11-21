Ученые выяснили, как борьба с глобальным потеплением может продлить жизнь людей

Британские ученые из Лондонской школы гигиены и тропической медицины подсчитали, какую выгоду для общественного здоровья может извлечь человечество из борьбы с глобальным потеплением. Исследование опубликовано в научном журнале The Lancet.

Специалисты рассмотрели несколько методов по снижению нагрузки на климат. К ним относится переход от ископаемого топлива к экологически чистым альтернативам, более здоровые диеты с высокой долей овощей и фруктов, а также популяризация общественного транспорта, пеших прогулок и использования велосипедов вместо личных автомобилей.

В ходе анализа ученые оценили пользу для здоровья путем вычисления количества лет жизни, получаемых на 100 тыс. населения в год в результате различных действий по смягчению последствий изменения климата через снижение углеродных выбросов.

Результаты показали, что наибольшую выгоду людям принесет перевод производства энергии на возобновляемые источники. Например, жители Индии в таком случае получат дополнительные 150 лет жизни на 100 тыс. населения в год.

Изменения в питании обещают дать человечеству около 300 лет жизни на 100 тыс. человек в год, а связанные со снижением выбросов перемены в сельском хозяйстве дадут жителям аграрных стран 250 лет жизни на 100 тыс. человек в год.

Экологичная модернизация транспорта способна обеспечить еще около 60 лет жизни на каждые 100 тыс. населения, при этом наибольшую пользу принесут действия, поощряющие пешие прогулки и езду на велосипеде, а также более широкое использование общественного транспорта.

Ранее стало известно, что в 2023 году мир впервые ненадолго преодолел критический порог глобального потепления.