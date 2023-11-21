Обнаружена новая причина обострения симптомов астмы у детей

Ученые из Университета Квинсленда в Австралии выяснили, что обострение астмы у детей может быть вызвано стрессом, которые родители испытывают в связи с финансовыми трудностями. Результаты исследования опубликованы в Wiley Online Library.

Астма — это периодическое сужение дыхательных путей, которое сопровождается гиперреактивностью бронхов, кашлем, одышкой и приступами удушья. Около половины всех случаев диагностируется у детей младше 10 лет.

Чтобы изучить взаимосвязь между психосоциальными факторами, такими как отношения между членами семьи, и повышенным риском обострения астмы, ученые провели исследование с участием 3900 семей с детьми. Ученые собрали информацию о состоянии здоровья испытуемых, зафиксировали, в каком возрасте у детей впервые проявились симптомы астмы, оценили их интенсивность. Кроме того, исследователи выяснили, как часто дети сталкивались со стрессовыми ситуациями на протяжении всей жизни.

Результаты показали, что у детей, чьи матери были склонны к депрессии, вероятность развития астмы и ее осложнений на 55% выше. Также выяснилось, что родительский стресс, вызванный финансовыми трудностями, может спровоцировать появление этого заболевания у детей.

Авторы исследования надеются, что их работа повысит осведомленность людей с том, что стресс наносит детскому организму ущерб, сопоставимый с влиянием неблагоприятной окружающей среды (загрязнение воздуха). Ученые пришли к выводу, что для создания практических решений по преодолению родительского стресса, финансовых трудностей и депрессии необходимы дальнейшие исследования.

Ранее ученые обнаружили, что стресс от аренды жилья связан с преждевременным старением.