Врач рассказал, с чем связано постоянное головокружение

Британский терапевт Мартин Скурр рассказал, что постоянное головокружение не всегда является признаком инсульта или рака мозга. Иногда оно вызвано распространенным заболеванием внутреннего уха. Об этом сообщает Daily Mail.

Доброкачественное позиционное пароксизмальное головокружение (ДППГ) — это неврологическое заболевание, которое характеризуется возникновением коротких и сильных приступов головокружения. Они начинаются при перемене положения головы и иногда сопровождаются тошнотой. Такое состояние не угрожает жизни и здоровью, но ухудшает качество жизни человека.

Скурр объяснил, что ДППГ не всегда сигнализирует о приближающемся инсульте или развивающейся опухоли головного мозга. Иногда это состояние связано с заболеванием внутреннего уха. Иногда кристаллы карбоната кальция (называемые отокониями, отолитами или «ушными камнями») мигрируют из мешочка уха (ложа из сенсорных клеток во внутреннем ухе) в его полукружные каналы. Это три полукруглые, соединенные между собой трубки. Они участвуют в регуляции равновесия при изменении положения головы и тела в пространстве.

Резкое изменение положения головы вызывает смещение кристаллов. Этот сдвиг, в свою очередь, посылает в мозг ложные сигналы о нарушении равновесия и вызывает головокружение.

Несмотря на то, что головокружение само по себе не опасно, оно может увеличить риск получения травмы головы в результате падений. При появлении признаков ДППГ рекомендуется проконсультироваться с врачом и приступить к лечению.

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