Описан противораковый эффект кофе

Кофе может облегчить симптомы болезни у онкобольных, а также помочь в профилактике некоторых видов рака. Например, напиток оказывает защитное действие при колоректальном раке, раке печени и молочных желез, рассказал «Газете.Ru» главный врач клиники «Мамма» онколог Антон Иванов.

Две чашки кофе в день снижают риск развития цирроза печени практически в два раза. По словам Иванова, это связано с тем, что в кофе содержатся многочисленные биологически активные вещества и растительные антиоксиданты. Так, в кофе содержится кафестол, кавеол, хлорогеновая кислота. Они обладают противовоспалительным действием и могут защищать печень.

«В целом, важных компонентов в составе кофе достаточно много — до 2 тыс. наименований, среди которых жирные кислоты (линолевая и линоленовая, пальмитиновая и др.), антиоксиданты, которые тормозят воспалительные процессы, тем самым препятствуя развитию рака – полифенолы, хлорогеновая кислота», – объяснил Иванов.

Кроме того, основное вещество кофе – кофеин метаболизируется с помощью ферментов печени и усиливает первую фазу детоксикации печени.

«Согласно исследованию ученых из Национального университета Ирландии, противораковые свойства кофе обусловлены способностью кофеина подавлять выработку в крови человека цитокинового фактора некроза опухоли, снижать пролиферацию Т-клеток и выработку цитокинов Th1, Th2 и Th3. Поэтому кофе оказывает защитное действие при колоректальном раке, раке печени и молочных желез», – отметил специалист.

Однако онколог подчеркнул, что не все научные работы по этому напитку столь однозначны, поэтому не стоит пить более трех чашек в день. В ином случае это может привести к негативным последствиям для здоровья.

Ранее онколог Иванов назвал три фактора, провоцирующих рак желудка.