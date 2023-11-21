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Врачи рассказали, как избежать простуды

Daily Mail: самоизоляция и хорошее отопление дома помогут избежать простуды

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Британские врачи рассказали, что хорошее отопление дома, ограничение контактов с другими людьми, часто мытье рук и горячее питье могут помочь защититься от простуды. Об этом сообщает Daily Mail.

Профессор Рон Экклз из Центра изучения простуды при Кардиффском университете рассказал, что в сезон простуд лучше избегать нахождения в общественном транспорте и скоплений большого количества людей. Лучшим вариантом будет оставаться дома. Тем не менее, такая самоизоляция подходит не всем. Лондонский врач общей практики Хана Патель объяснила, что защититься от вирусных заболеваний можно, избегая прикосновений к дверным ручкам и поручням на работе, в метро или автобусе. Также не рекомендуется трогать лицо руками, предварительно не помыв их.

Профилактикой простудных заболеваний также служит поддержание тепла в помещении. Температура в доме или офисе не должна быть ниже 18 градусов по Цельсию. Дело в том, что в результате переохлаждения человек становится уязвимым для заражения различными вирусами, которые вызывают простуду. Также рекомендуется одеваться теплее и не открывать окна на ночь.

Тем, кто уже простудился, чашка горячего чая или теплый душ помогут улучшить самочувствие. Употребление напитков комнатной температуры, напротив, обостряет симптомы простуды. Профессор Экклз объяснил, что при нахождении в ванной или вдыхании пара, исходящего от кружки, проводится своеобразная ингаляция. Пар смягчает слизистую оболочку горла и дыхательных путей.

Ранее врач объяснила, могут ли иммуномодуляторы снизить риск простуды.

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