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Малое число экспериментов России на борту МКС объяснили

Генконструктор Соловьев: РФ проводит на МКС мало опытов из-за недофинансирования

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Сергей Корсаков/«Роскосмос»

Российские космонавты проводят на борту Международной космической станции очень мало экспериментов из-за нехватки средств, сообщил генеральный конструктор по пилотируемым программам РФ Владимир Соловьев на конференции «Наука на МКС», посвященной 25-летию станции. Его слова передает РИА Новости.

«Надо прекратить вот эту практику, когда у нас исследования в космосе финансируются практически по остаточному принципу», — призвал Соловьев.

Инженер отметил, что по количеству опытов на орбите Россия уступает большинству космических держав, и призвал «решительно бороться» с подобной практикой.

Согласно графикам, представленным ученым, сейчас Россия обходит только Канаду, которая провела 49 научных работ.

Генконструктор уточнил, что «Роскосмос» проводит за год 204 эксперимента, Европейское космическое агентство — 465, Япония — 911, а количество опытов, проводимых американским космическим агентством NASA, и вовсе превышает 1,6 тыс.

В октябре российскими космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Чубом во время выхода в открытый космос в рамках эксперимента был запущен спутник с солнечным парусом.

Ранее в «Роскосмосе» рассказали, что российские космонавты на МКС получат на Новый год.

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