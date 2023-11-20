В России разрабатывают вакцину от реактивации «спящего» туберкулеза

В Центре Гамалеи проводят заключительную стадию испытаний вакцины от заражения туберкулезом ГамТБвак, затем ученые начнут испытания второй альтерации вакцины от реактивации латентного туберкулеза, об этом «Газете.Ru» рассказал академик РАН, глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, применяющаяся сейчас в России вакцина БЦЖ защищает детей от тяжелых случаев диссеминированного туберкулеза (клиническая форма, характеризующаяся образованием множественных туберкулезных очагов), но не защищает от заражения. Новый препарат направлен как раз на защиту от заражения, а следующая его форма – от реактивации «спящего» туберкулеза.

Вакцину ГамТБвак в Центре Гамалеи планируют зарегистрировать в 2024 году.

«Сейчас третья фаза испытаний проходит, фактически показана эффективность и безопасность вакцины. И следующая альтерация этой вакцины будет защищать не просто от заражения туберкулезом, а от реактивации латентного туберкулеза. Треть земного шара является носителями туберкулеза до поры до времени, пока какой-нибудь стресс не произойдет и не будет активации. Поэтому создание следующей формы вакцины так важно», – объяснил академик.

ГамТБвак планируется выпускать на предприятии Центра Гамалеи.

«Это должно принципиально изменить эпидемиологию данного возбудителя в человеческой популяции, если эта вакцина пойдет широко», – отметил Гинцбург.

Ранее академик Гинцбург рассказал об инновационной технологии создания универсальных антител.