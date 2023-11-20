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Российские ученые изобрели муку, снижающую холестерин и разгоняющую метаболизм

RT: ученые РФ запатентовали новый вид муки, снижающий уровень холестерина

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Ученые из Российского биотехнологического университета изобрели новый способ изготовления муки из соевого шрота. Такая мука полезна для здоровья – она снижает уровень холестерина, улучшает обмен веществ, содержит много белка, клетчатки, железа, марганца и калия. Специалисты уже запатентовали разработанную технологию, сообщает RT.

В России хлебобулочные изделия являются очень востребованными продуктами. Только в прошлом году, по данным Роскачества, их потребление составило 90,3 кг в год на душу населения. Одновременно с этим жители начинают отказываться от мучного, делая выбор в пользу здорового образа жизни. Одна из перспективных альтернатив – мука из соевого шрота – вторичного продукта переработки сои.

Как объяснил автор изобретения, доцент кафедры зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий РОСБИОТЕХ Роман Кандроков, соевые белки усваиваются на 70%, при этом соя также богата другими полезными веществами. Так, она содержит калий, натрий, кальций, железо, цинк, а также витамины групп В и С.

В мучных продуктах из соевой муки нет холестерина, полиненасыщенных жирных кислот, они низкокалорийные.

Разработка российских ученых, по словам Кандрокова, позволяет перемалывать шот в муку, из которой можно выпекать любые хлебобулочные изделия, в том числе – кондитерские.

Напомним, специалисты согласны, что соя – это один из немногих растительных источников полноценного белка, содержащего все необходимые для организма аминокислоты. Однако употреблять продукты из сои рекомендуется умеренно и с учетом индивидуальной непереносимости.

Ранее сообщалось также о перспективе появления в российских магазинах выпечки из сверчков, производство которой размещено в Московской области и Ставропольском крае. Врачи, однако, предупреждали, что для россиян это непривычно, из-за чего организм может не принять такие продукты.

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