Назван тип жира, повышающий риск деменции

Висцеральный жир в среднем возрасте усиливает воспаление в мозге, повышая риск болезни Альцгеймера. Это показало исследование, представленное на ежегодном собрании Радиологического общества Северной Америки (RSNA).

Ученые проанализировали данные 54 участников в возрасте от 40 до 60 лет. Средний индекс массы тела (ИМТ) составил 32. ИМТ до 24,9 указывает на отсутствие у человека избыточного веса или ожирения. Объем подкожного жира и висцерального измеряли с помощью МРТ. Также для 32 пациентов методы МРТ и ПЭТ использовали для оценки толщины коры головного мозга и наличия амилоидных бляшек и тау-белков — структур, связанных с болезнью Альцгеймера.

Более высокое соотношение висцерального и подкожного жира было связано с большим накоплением амилоидных белков, особенно у мужчин. Также у них был повышен уровень воспаления в мозге. Такие изменения в мозге происходят в среднем уже в возрасте 50 лет — за 15 лет до появления самых ранних симптомов потери памяти при болезни Альцгеймера.

Висцеральный жир, окружающий брюшные органы, может стать мишенью для средств профилактики деменции. Кроме того, исследование подчеркивает важность профилактики ожирения и активного образа жизни, в том числе у молодых людей.

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