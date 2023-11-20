проект

>

Назван тип жира, повышающий риск деменции

RSNA: количество висцерального жира в среднем возрасте влияет на риск деменции

close
100%
Depositphotos

Висцеральный жир в среднем возрасте усиливает воспаление в мозге, повышая риск болезни Альцгеймера. Это показало исследование, представленное на ежегодном собрании Радиологического общества Северной Америки (RSNA).

Ученые проанализировали данные 54 участников в возрасте от 40 до 60 лет. Средний индекс массы тела (ИМТ) составил 32. ИМТ до 24,9 указывает на отсутствие у человека избыточного веса или ожирения. Объем подкожного жира и висцерального измеряли с помощью МРТ. Также для 32 пациентов методы МРТ и ПЭТ использовали для оценки толщины коры головного мозга и наличия амилоидных бляшек и тау-белков — структур, связанных с болезнью Альцгеймера.

Более высокое соотношение висцерального и подкожного жира было связано с большим накоплением амилоидных белков, особенно у мужчин. Также у них был повышен уровень воспаления в мозге. Такие изменения в мозге происходят в среднем уже в возрасте 50 лет — за 15 лет до появления самых ранних симптомов потери памяти при болезни Альцгеймера.

Висцеральный жир, окружающий брюшные органы, может стать мишенью для средств профилактики деменции. Кроме того, исследование подчеркивает важность профилактики ожирения и активного образа жизни, в том числе у молодых людей.

Ранее ученые нашли фактор, без которого витамин D не улучшит здоровье сердца.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий