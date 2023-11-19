Радар обнаружил место падения обломков Starship после самоуничтожения

Метеорологический радар позволил выяснить место падения обломков Starship во время испытательного полета 18 ноября. Об этом сообщил американский астрофизик Джонатан Макдауэлл на личной странице в X (бывшая Twitter).

18 октября состоялся второй суборбитальный испытательный полет ракеты Starship компании SpaceX. В ходе него верхняя ступень ракеты впервые вышла в космос и достигла высоты примерно 148 км, однако вскоре после этого радиосвязь с ней прервалась. Как пояснили представители компании, спустя примерно 8 минут после старта им пришлось задействовать систему самоуничтожения, чтобы предотвратить падение крупной стальной ракетной ступени в случайном месте на земле.

Starship не достигла первой космической скорости, поскольку ее полет должен был быть суборбитальным, и потому обломки ракеты обязаны были упасть на землю в любом случае. Как показали данные метеорологического радара американского Национального управления океанических и атмосферных исследований, падение наблюдалось в сотне километров к северо-востоку от Пуэрто-Рико.

На опубликованном снимке радарные отклики от обломков протянулись в виде лазурной длинной диагональной полосы, направленной на юго-восток (по направлению полета ракеты). Однако Макдауэлл не пояснил алгоритм работы радара, и потому неясно: либо обломки падали на столь протяженном участке, либо же полоса отражает траекторию их движения.

close 100% Marco_Langbroek/Twitter

На другой карте, опубликованной космическим энтузиастом Марко Ланбруком, можно увидеть положение этого облака на крупномасштабной карте. Оно обведено красным овалом в правой части картинки, а точка разрушения ракеты отмечена красным крестом.

О том, чем уникальна Starship и почему она так важна для космической индустрии, — в разборе «Газеты.Ru».