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Радар обнаружил место падения обломков Starship после самоуничтожения

После самоуничтожения обломки Starship упали в море неподалеку от Пуэрто-Рико

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planet4589/Twitter

Метеорологический радар позволил выяснить место падения обломков Starship во время испытательного полета 18 ноября. Об этом сообщил американский астрофизик Джонатан Макдауэлл на личной странице в X (бывшая Twitter).

18 октября состоялся второй суборбитальный испытательный полет ракеты Starship компании SpaceX. В ходе него верхняя ступень ракеты впервые вышла в космос и достигла высоты примерно 148 км, однако вскоре после этого радиосвязь с ней прервалась. Как пояснили представители компании, спустя примерно 8 минут после старта им пришлось задействовать систему самоуничтожения, чтобы предотвратить падение крупной стальной ракетной ступени в случайном месте на земле.

Starship не достигла первой космической скорости, поскольку ее полет должен был быть суборбитальным, и потому обломки ракеты обязаны были упасть на землю в любом случае. Как показали данные метеорологического радара американского Национального управления океанических и атмосферных исследований, падение наблюдалось в сотне километров к северо-востоку от Пуэрто-Рико.

На опубликованном снимке радарные отклики от обломков протянулись в виде лазурной длинной диагональной полосы, направленной на юго-восток (по направлению полета ракеты). Однако Макдауэлл не пояснил алгоритм работы радара, и потому неясно: либо обломки падали на столь протяженном участке, либо же полоса отражает траекторию их движения.

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Marco_Langbroek/Twitter

На другой карте, опубликованной космическим энтузиастом Марко Ланбруком, можно увидеть положение этого облака на крупномасштабной карте. Оно обведено красным овалом в правой части картинки, а точка разрушения ракеты отмечена красным крестом.

О том, чем уникальна Starship и почему она так важна для космической индустрии, — в разборе «Газеты.Ru».

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