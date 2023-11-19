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Создано приложение для борьбы с психическим расстройством

Heliyon: создано приложение для борьбы с обсессивно-компульсивным расстройством

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Ученые из Университета Райхмана в Израиле установили, что разработанное ими приложение для борьбы с обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР) может обеспечить защиту от симптомов болезни. Результаты исследования были представлены в журнале Heliyon.

Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) характеризуется постоянными навязчивыми мыслями, которые вызывают у пациентов тревогу. Около 46% больных чаще всего испытывают страх перед микробами, из-за чего часто моют руки с использованием антисептических гелей и мыла для рук. Они содержат спирт и при частом использовании наносят серьезный вред кожному покрову. Кроме того, пациенты с ОКР часто испытывают социальные трудности из-за своих обсессий и неспособности адаптации к жизненным ситуациям.

Авторы набрали 103 гетеросексуальные пары. Половине респондентов было предложено использовать приложение ежедневно. Оно включает в себя просмотр форм поведения, связанного с ОКР, и классификацию их как хороших или плохих. Например, приложение отобразит утверждение типа «сомнения относительно моего партнера негативно влияет на меня», которое нужно смахнуть вверх (отказ от концепции) или вниз (согласие с утверждением). Затем все участники прошли опрос для оценки симптомов ОКР.

Результаты показали, что у тех, кто не пользовался приложением, выросли показатели ОКР. Исследователи заявили, что приложение не было связано с уменьшением симптомов, а скорее защищало от усиления симптомов, наблюдаемых в контрольной группе.

Ранее ученые обнаружили, что имплантация электрода в мозг избавила женщину от навязчивых мыслей.

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