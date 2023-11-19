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Названа природная замена виагры

The Sun: постоянное употребление имбиря повышает либидо

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Ученые из Нью-Йоркского университета установили, что постоянное употребление имбиря повышает либидо и улучшает сексуальную жизнь людей. Авторы отметили в беседе с новостным порталом The Sun, что имбирь действует как природный аналог виагры.

Имбирь повышает уровень тестостерона и усиливает кровоток. Он также может снижать уровень гормона серотонина, заставляя людей чувствовать себя менее неловко или смущенно, и в целом положительно сказывается на состоянии здоровья.

«Имеются данные о том, что имбирь может улучшать сексуальную функцию как у мужчин, так и у женщин. Он может быть использован в качестве недорогого, но эффективного средства для улучшения сексуальной жизни», — рассказали авторы работы.

В работе приняли участие 500 китайцев, которые прошли опрос о том, сколько дней в неделю они едят имбирь, и как часто они занимаются сексом или чувствуют себя возбужденными. Как оказалось, те, кто чаще ел имбирь, были более успешны в сексуальной жизни. Это касалось как мужчин, так и женщин.

Ранее ученый объяснил, что будет в случае исчезновения Y-хромосомы.

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