В Китае обнаружены древние дегтярные украшения

Ученые из Института археологии Китайской академии общественных наук изучили бусины и фрагменты браслетов и обнаружили, что они сделаны из березового дегтя. Исследование было опубликовано в журнале Archaeological and Anthropological Sciences.

Эти украшения были найдены археологами в 2015-2016 годах в древнем могильнике Даюаньцзы, расположенном в провинции Юньнань на юго-западе Китая. По оценкам специалистов, им около двух тысяч лет — они относятся к периоду с 475 года до н.э. по 8 год н.э.

Химический и микроскопический анализы показали, что в качестве сырья авторы украшений использовали березовый деготь. Деготь — жидкий продукт сухой перегонки древесины. Ранее было известно, что древние люди деготь в сгущенном виде использовали только в качестве компонента клея для закрепления, но не сырья. Авторы подчеркнули, что эта находка представляет собой уникальный культурный феномен и может способствовать лучшему пониманию того, как древние люди могли использовать растения в своей культуре.

Ранее изображение на древней стеле в Испании поставило в тупик археологов.