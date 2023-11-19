проект

>

Ученые предупредили о приближающейся магнитной буре

В ИКИ РАН предупредили о новой магнитной буре 22 ноября

close
100%
Depositphotos

Исследователи из лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН предупредили, что на следующей неделе с 22 по 26 ноября (со среды до воскресенья) ожидается магнитная буря. Об этом сообщается на сайте лаборатории.

Магнитная буря начнется 22-го числа в шесть утра по московскому времени, затем 23-го числа утихнет и снова «ударит» по Земле 24-го и 25-го, 26-го магнитосфера будет возбужденной и потом успокоится.

Согласно прогнозу, напряженность магнитного поля будет достигать уровня G1, это минимальный показатель. Это значит, что событие не скажется на жизни людей, однако колебания магнитного поля могут почувствовать метеозависимые люди, дети и пожилые граждане. Специалисты советуют на время повышенной солнечной активности чаще отдыхать на свежем воздухе, избегать стресса и ограничить работу, требующую большого внимания и концентрации.

Магнитная буря такой же силы также ожидается в декабре: пятого и десятого числа месяца.

Ранее гелиобиолог Бреус перечислила последствия сильной магнитной бури для организма.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий