Ученые предупредили о приближающейся магнитной буре

Исследователи из лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН предупредили, что на следующей неделе с 22 по 26 ноября (со среды до воскресенья) ожидается магнитная буря. Об этом сообщается на сайте лаборатории.

Магнитная буря начнется 22-го числа в шесть утра по московскому времени, затем 23-го числа утихнет и снова «ударит» по Земле 24-го и 25-го, 26-го магнитосфера будет возбужденной и потом успокоится.

Согласно прогнозу, напряженность магнитного поля будет достигать уровня G1, это минимальный показатель. Это значит, что событие не скажется на жизни людей, однако колебания магнитного поля могут почувствовать метеозависимые люди, дети и пожилые граждане. Специалисты советуют на время повышенной солнечной активности чаще отдыхать на свежем воздухе, избегать стресса и ограничить работу, требующую большого внимания и концентрации.

Магнитная буря такой же силы также ожидается в декабре: пятого и десятого числа месяца.

Ранее гелиобиолог Бреус перечислила последствия сильной магнитной бури для организма.