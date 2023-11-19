Морские черви оказались способны различать фазы Луны

Морские черви способны отличать фазы Луны с помощью особого светочувствительного белка. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Биологические ритмы многих морских животных подстроены под смену фаз Луны. Так, у многощетинковых червей (Platynereis dumerilii) от фаз Луны зависит размножение. Для этого им необходимо уметь оценивать яркость лунного света, а также отличать его от солнечного. В новом исследовании ученые выяснили, что этой цели у морских червей служит белок криптохром L-Cry. Этот класс светочувствительных белков присутствует у разных видов животных и растений. Предыдущие исследование показали, что яркий свет приводит к димеризации криптохромов.

С помощью криоэлектронной микроскопии биологи изучили строение молекул L-Cry, полученных от многощетинковых червей, после заморозки и воздействия на них различных типов света. Оказалось, что в темноте белок представлен в виде димера — двух одинаковых частей (мономеров), соединенных между собой нестабильной связью. При воздействии яркого света эта связь разрушалась, и белок распадался на два мономера. При этом менее яркий свет, который в естественных условиях соответствовал бы лунному, активировал только один мономер.

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